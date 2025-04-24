Adıyaman’daki Depremle İlgili Dava Başladı

ADIYAMAN’DA DAVANIN GÖRÜLMESİ BAŞLADI

Adıyaman’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel’de, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sporcularının da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlama gerçekleştirildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmayı adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yaptı. Duruşmaya sanıklardan O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. katıldı. Diğer sanıklar B.B. ile Y.G. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

SAKSI SANIKLARIN AÇIKLAMALARI

Sanıklardan B.B, 1995-2004 yılları arasında Adıyaman Belediyesinde görev yaptığını ve daha sonra başka bir kamu kurumuna geçtiğini belirtti. Bina için 1993 yılında yapı ruhsatının verildiğini, belediyeden ayrıldıktan sonra otel için çeşitli tadilatların yapıldığını ifade etti. B.B, “2016’dan sonra binanın içi ve dışı tamamen yenileniyor. Bu kapsamda kaçak kat ilave ediliyor. Bizim verdiğimiz ruhsat ile sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde bir benzerlik kalmamış.” dedi.

İFADLER DEĞİŞİYOR

1993 yılında Adıyaman Belediyesinde imar müdürlüğü yapan sanık Y.G, “Bodrum+zemin+7 katlı olarak ruhsat talebinde bulunuldu. Bu talep üzerine belgeler eksiksiz olarak işlem başlatılmıştır. Ben de imar yönetmenliğinin ilgili maddelerini dikkate alarak 1 Mayıs 1993 tarihinde yapı ruhsatını imzaladım.” diye belirtti. Sanık O.S., “1994 yılında belediye başkan yardımcısı olarak işe başladım. Teknik konuları bilmem mümkün değildir. Kusurum yok, beraatimi talep ediyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca M.S.A. da ruhsat alınması gereken tadilatların yapıldığını vurgulayarak, “Kaçak kat için yapı kayıt belgesi alınmış. Beraatimi istiyorum.” dedi.

MÜŞTEKİLERDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Duruşmanın öğleden sonraki kısmında müştekiler ve avukatları dinlendi. Müştekiler, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatı Fatih Turan, “Deprem Yönetmeliği göz ardı edilmiştir. Olası kasıtla yargılanmaları gerekiyor.” dedi. Diğer bir müşteki avukatı Yiğit Gökçan Koçoğlu ise ruhsatın sahte olduğunu savundu ve “İfade veren tüm sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum.” şeklinde konuştu. . Mahkeme heyeti, karara vararak dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi ve sanıkların tutuklanması talebini reddedip yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmederek duruşmayı 15 Temmuz’a erteledi.