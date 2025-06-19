Adıyaman’daki İndere Konutları Tamamlanıyor

İNDE RE KONUTLARINDA SON AŞAMALAR

Adıyaman’daki İndere konutlarında çalışmalar hızla devam ediyor. 6 Şubat depreminin ardından en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Emlak Konut ve TOKİ aracılığıyla yürütülen konut seferberliği sürüyor. İndere Bölgesi’nde Emlak Konut tarafından inşa edilen 16 bin 467 konut tamamlanma aşamasına geldi.

HAK SAHİPLERİ BELİRLENİYOR

Bu konutlardan 12 bin 930’unun kurası çekilerek hak sahipleri belirlendi. Anahtarlarını teslim alan hak sahiplerinden bazıları yeni evlerine yerleşmeye başladı. Yeni mahallede iş yerleri açılmaya başlanırken, sosyal donatıların ve parkların inşaatı da devam ediyor. Hızlı bir gelişim sürecinin yaşandığı İndere bölgesinde yoğun bir çalışma sürmekte.

Yıl sonuna kadar tüm konutların tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor. Burası, yaklaşık 65 bin kişinin yaşayabileceği yeni bir şehir olmayı amaçlıyor. Adıyaman’da yürütülen bu proje, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin önemli bir parçası haline geldi.