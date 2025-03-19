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Adıyaman’daki Kaza Sonrası Sürücü Vefat Etti

ADIYAMAN’DA FECİ KAZA VE SONRASI

Adıyaman’da meydana gelen bir kaza sonucunda bir kişi yaşamını yitirirken, kazanın sürücüsü de hastaneden taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti. Kaza, 11 Mart 2025 tarihinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki Börgenek rampasında gerçekleşti. Gaffar Bozdemir (46) kullandığı 02 AFK 377 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonunu virajda kaybetti. Kamyon, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra akaryakıt istasyonu alanında park halinde bulunan iki tıra çarparak tarlaya devrildi.

KAZA ANINDA YAŞANAN OLUMSUZ GELİŞMELER

Kaza sırasında tırların birisini yıkamakta olan Cihan Özkan (38) hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gaffar Bozdemir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi aldı. Kazanın anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Bozdemir, birkaç gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Ancak taburcu olduktan yaklaşık 3 gün sonra, evinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaffar Bozdemir’in cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan Bozdemir’e otopsi yapıldı. Taburcu olmasının ardından yaklaşık 3 gün içinde vefat eden Bozdemir’in kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçları ile belirleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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