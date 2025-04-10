Adıyaman’daki Kız Çocuğu İntihar Teşebbüsü

GENÇ KIZIN İNTİHAR GİRİŞİ

Adıyaman’da, 16 yaşında bir kız çocuğu, kendini asmayı deneyerek intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgilere göre, merkez Vartana bölgesinde yaşayan F.K. isimli genç, henüz netleşmeyen sebeplerden ötürü bu eylemi gerçekleştirmiş.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yakınları tarafından olayın fark edilmesi üzerine F.K., hızla indirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı. Konuyla ilgili olarak yetkililer, bir soruşturma süreci başlattı.