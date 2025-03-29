Adıyaman’daki Uyuşturucu Davasında 12 Yıl Hapis

ADANA’DA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan bir şahsa 12 yıl 6 ay hapis cezası veriliyor. Alınan bilgilere göre, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen karar duruşmasında M.Ş.B. isimli sanık, tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşma sırasında SEGBİS ile bağlantı kuran sanık, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor ve beraatini talep ediyor. Bu durumun ardından, şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına ve ayrıca 25 bin lira para cezasına çarptırılıyor. Mahkeme, tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.