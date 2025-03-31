Adıyaman’daki Uyuşturucu Olaylarının Artışı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE HASTANEYE KALDIRILMA

Adıyaman’da, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisi ile yere yığılan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, bu tür olayların bölgedeki sıklığına dikkat çekerek rahatsızlıklarını ifade etti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi’nde uyuşturucunun etkisi altındaki bir birey, aniden yere düştü. Bireyin çıkardığı sesler, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, gerekli müdahaleyi yaparak şahsı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

Adıyaman’da benzer olayların artmaya başladığını dile getiren vatandaşlar, duruma karşı tepkilerini ortaya koydu. “Hemen hemen her gün aynı manzarayla karşılaşıyoruz, ya çarşı merkezinde ya mahallemizde ya da haberlerde görüyoruz. Birilerinin bu duruma el atması lazım. Gençlerimiz uyuşturucunun pençesine düşmüş halde. Gençlerimiz uyuşturucudan dolayı eriyip gidiyor, yazık günah. Adıyaman’da eskiden bu tür durumları görmek imkansızdı ama şimdi sıklıkla görüyoruz” şeklinde ifadelerde bulunarak durumun ciddiyetine vurgu yaptılar.