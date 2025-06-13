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Adıyaman Doğa Koleji Dil Festivali Gerçekleşti

DİL FESTİVALİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Adıyaman Doğa Koleji’nde anaokulu, 1. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen dil festivali, büyük bir sevinçle yapıldı. Etkinlik, okulun konferans salonunda gerçekleşti ve öğrenci velilerinin yanı sıra okul yönetimi ile birçok davetli katıldı. Küçük öğrencilerin sergilediği gösteriler, izleyicilerden tam not aldı.

RENGARENK GÖSTERİLERLE DOLU BİR GÜN

Festival, renkli görüntüler eşliğinde, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle büyük beğeni topladı. Katılımcılar, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı ve sergilenen performanslar seyircilerden büyük ilgi gördü. Dil Festivali sonunda okul yönetimi, etkinliğe katkı sunan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

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