Adıyaman Doğa Koleji’nde Etkinlik Düzenlendi

ETKİNLİĞİN AMACI VE KAPSAMI

Adıyaman Doğa Koleji İlkokulu, 1. sınıf öğrencileri için “Okuma bayramı ve yılsonu etkinliği” düzenledi. Bu özel etkinlik, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı. Minik öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri bilgileri sergileyerek ailelerine ve öğretmenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARI

Etkinlik süresince öğrencilerin hazırladığı gösteriler, şiirler ve şarkılar büyük ilgi gördü. Renkli ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen organizasyonda, veliler de çocuklarının heyecanına katılarak keyifli zaman geçirdi. Öğrenciler, okuma becerilerini etkili bir şekilde sergileyip bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

OKULUN GÖRÜŞLERİ VE TEŞEKKÜR

Okul yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüvenini geliştirmede ve sosyal becerilerinin artmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, emeği geçen öğretmenlere ve etkinliğe katılan velilere teşekkür etti.