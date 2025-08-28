Haberler

Adıyaman Emniyet Binasında Düşen Adam Öldü

YAŞANAN TRAJEDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasında yüksekten düştüğü iddia edilen bir şahıs yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Adıyaman’da bir hırsızlık olayına karıştığı düşünülerek gözaltına alınan Mustafa Uğur (32), emniyet müdürlüğüne getirildiği sırada binanın 2’nci katından düştüğü ifade ediliyor.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ağır yaralanan Uğur, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 15 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Mustafa Uğur’un cenazesi, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

