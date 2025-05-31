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Adıyaman Gölbaşı’nda Kaza Oldu

KAZA HABERİ

Adıyaman iline bağlı Gölbaşı ilçesinde bir ATV aracı ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yapılan haberlere göre, Meltem U. yönetimindeki 34 SU 0401 plakalı otomobil, Hasan A. idaresindeki 02 AEG 383 plakalı ATV ile çarpıştı.

YARALI DURUMU

Kaza sonucunda ATV motorunda yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki Şükran A. yaralandı. Yaralı, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahaleye tabi tutulduktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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