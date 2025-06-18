Adıyaman-Gölbaşı Yolunda Kaza Oldu

KAZA ANI VE DEVREN TIRIN DURUMU

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen bir olayda, tekeri patlayan bir tır devrildi. Olayın ardından yangın çıkarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bu yangın söndürüldü. Edinilen görelere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Şambayat Beldesi yakınlarında, Edip Tekin’in kullandığı 34 BA 9204 plakalı tır, seyir halindeyken tekerinin patlamasıyla kontrolünü kaybetti ve devrildi.

YANGIN VE MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından, sürüklenme nedeniyle araçta bir yangın çıkması durumu yaşandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan kontrollerde kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirici bir durum oldu. Şu anda devrilen tırın, yoldan kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.