Adıyaman Havalimanı’nda Şekerli Bayram Kutlaması

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN BAYRAM İKRAMI

Ramazan Bayramı’nda, Adıyaman Havalimanı’na gelen yolcular ve yakınları güvenlik kontrol noktasında tatlı bir sürprizle karşılandı. Havalimanı özel güvenlik ekipleri, kestane ile yolculuk eden misafirlere ve yakınlarına girişte şeker ile kolonya ikram etti. Bayramın ilk gününde, bu uygulama sayesinde misafirler hoş bir karşılamayla günlerine başladı.

VATANDAŞLARDAN MEMNUNİYET İFADELERİ

Havalimanında şeker ve kolonya ile karşılanan yolcular, bu jestten duydukları memnuniyeti açıkça ifade etti. Kendilerini bu şekilde karşıladıkları için mutlu olduklarını belirten yolcular, “Bayram uygulamasını çok beğendik” diyerek memnuniyetlerini ortaya koydu.

GÜVENLİK MÜDÜRÜNDEN BAYRAM MESAJI

Havalimanı Özel Güvenlik Müdürü Deniz Berk, yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı’nın birinci günü olması dolayısıyla yolcularımızı şeker ve kolonya ile karşıladık. Umarım onlar da bundan memnun kalmışlardır. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.