Adıyaman İl Sağlık Müdürü Tıp Bayramını Kutladı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÜÇ VEREN MESAJ

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, 14 Mart Tıp Bayramı’nın kutlanması dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Hekimliğin, “hayatla ölüm arasındaki şifa köprüsü” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şirik, tıp eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının, sağlıklı bir toplum yaratma temeli olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının, “insan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak” görevini büyük bir tutku ve özveriyle yerine getirdiğini aktardı.

YENİ YATIRIMLARLA SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENİYOR

Prof. Dr. Mehmet Şirik, sözlerine devam ederek, ülkenin tıp eğitimi, teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki çalışmalarının, gelişmiş ülkelerle kıyaslanabilir seviyelere ulaştığını ifade etti. Adıyaman’da da, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha iyi yararlandırılabilmesi amacıyla yeni yatırımların hızla yapıldığını duyurdu. “İnsan hayatı ve sağlığı için verdikleri fedakar hizmetlerle” sağlık çalışanlarına duyduğu minneti dile getiren Şirik, hekimlerin ve sağlık personelinin, ailelerinden ayrı kalarak, mesai gözetmeksizin hizmet ettiklerini belirtti.

FEDAKARLIK VE ŞEFKATLE DOLU BİR MESLEK

Şirik, hekimliğin, “karşılıksız hizmet ve fedakarlık” isteyen bir meslek olduğunu vurgulayarak, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket eden tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak, onlara teşekkür etti. Hekimlerin, toplumun sağlıklı günlere ulaşmasında en büyük paya sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Şirik, bu kutsal mesleğin özveriyle icra eden sağlık çalışanlarının önemini yineledi.