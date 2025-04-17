Adıyaman İlinde Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

GÜVENLİK VE ASAYİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve basın mensuplarının katılımıyla güvenlik ve asayiş konularını ele alan bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Osman Varol, son bir ay içinde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgili detaylı bir değerlendirme sundu ve vatandaşların can ve mal güvenliği adına yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Çalışmalarının süreklilik arz ettiğini vurgulayan Vali Varol, birçok farklı uygulama gerçekleştirdiklerini açıkladı.

YAPILAN UYGULAMALAR VE SONUÇLAR

Toplantıda belirtilen uygulamalar arasında Ramazan Bayramı ve Türkiye’de kaçak alkolle ilgili uygulamalar, huzurlu okul önleri ve sokaklar uygulamaları, okul önü denetimleri, yurtlar ve konteyner kent uygulamaları yer aldı. Vali Varol, denetimler dahilinde toplamda 299 şahsın yakalandığını, bunlardan 79’unun hapis cezası olduğunu belirtti. Ayrıca il giriş-çıkış noktalarında yapılan denetimlerde 29 bin 542 kişi sorgulandı, 4 bin 553 araç denetlendi ve çeşitli suçlardan aranan 37 şahsın yakalandığı ifade edildi. Kimlik sorgulaması yapılan şahıs sayısı ise 648 bin 589 olarak kaydedildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Vali Varol, yapılan denetimlerde ele geçirilen malzemeleri sıraladı. “18 adet farklı marka ve çapta tabanca, 25 adet tüfek, 84 adet mermi, 2 kesici alet, 7 kurusıkı tabanca, 1,35 gram kokain, 14,18 gram esrar, 136,71 gram metamfetamin” gibi çeşitli uyuşturucuların yanı sıra, kaçak sigara, gümrük kaçağı telefonlar ve diğer kaçak eşyalar da yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, belirlenen tarih aralığında 1.293 olayın meydana geldiğini ve bu olayların 1.168’inin aydınlatıldığını raporladı.

VEYİLER VE YENİ UYGULAMA KAMPANYALARI

Asayiş, Narkotik ve Siber Suçlar Şubeleri aracılığıyla gerçekleşen denetimlerin sürdüğünü kaydeden Vali Varol, dolandırıcılık ve siber güvenlik konularında bilgilendirme seminerleri düzenlendiğini ve 95 öğrenci ve öğretmene eğitim verildiğini aktardı. Ayrıca, yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çeşitli işlemler yapıldığı ve idari yaptırımların uygulandığı bilgisi paylaşıldı. Trafik denetimleri kapsamında ise 119 bin 21 araç ve 6 bin 147 motosiklet kontrol edildi, toplamda 47 milyon 528 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Çocukların korunmasına yönelik yapılan okul servis denetimlerinde, 756 araç denetime tabi tutuldu ve 245 bin 54 TL ceza uygulandı.