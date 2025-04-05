Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde Dolu Yağdı

GÖLBAŞI İLÇESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Gölbaşı ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde gece saatlerinde etkili olan dolu, yaklaşık 15 dakika boyunca şiddetli bir şekilde yağdı.

FINDIK BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ETKİLİ OLDU

Fındık büyüklüğündeki dolular, ilçenin sokaklarını ve araçları beyaz bir örtüyle kapladı. Yağışla birlikte etkili olan gök gürültüsü ve şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

SAĞANAK YAĞIŞA DÖNÜŞTÜ

15 dakika süren dolu yağışının ardından hava olayı, sağanak yağışa dönüştü. İlçe sakinleri, ani bastıran şiddetli dolu nedeniyle şaşkınlık yaşadı.