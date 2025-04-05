Adıyaman’ın Gölbaşı’nda Dolu Yağdı

GÖLBAŞI İLÇESİNDE ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezi ve kırsal bölgelerde etkili olan şiddetli dolu yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE ŞİMŞEKLER EŞLİĞİNDE DOLU YAĞDI

Dolu yağışı sırasında etkili olan gök gürültüsü ve şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Beyaza bürünen ilçede yaşanan bu ani hava olayı, vatandaşları şaşkına çevirdi. Yoğun dolu yağışının ardından hava olayı, yerini sağanak yağışa bıraktı.

TARIM ALANLARI VE SERALAR RİSK ALTINDA

Fındık büyüklüğündeki dolunun tarım alanlarına ve seralara zarar verme ihtimali bulunuyor. Özellikle meyve bahçeleri ve sebze üretim alanlarının bu ani hava olayından etkilenip etkilenmediği henüz netleşmedi. Yetkililer, bölgede inceleme yaparak olası zararları tespit etmeye çalışıyor.