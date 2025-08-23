Adıyaman Öğretmenevi Hizmet Vermeye Başladı

ADIYAMAN ÖĞRETMENEVİ HİZMETE GİRDİ

Geçtiğimiz aylarda tamamlanan Adıyaman Öğretmenevi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onay almasının ardından konaklama hizmetine başladı. 6 Şubat depremlerinde ciddi hasar gören Adıyaman’da kamu yatırımları hız kesmeden faaliyete geçiyor. Eğitim yatırımları da tüm hızıyla devam ederken, yeni okullar açılmakta ve bununla beraber Adıyaman Sanko Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu da hizmete girmiş durumda.

ÜST DÜZEY KONAKLAMA İMKANLARI

14 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Adıyaman Öğretmenevi, toplamda 88 odası ve 161 yatak kapasitesiyle faaliyete geçti. 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan veya ağır hasar alan 6 otelin etkisiyle turizm amaçlı konaklama sayısında bir düşüş yaşanmıştı. Ancak öğretmenevinin açılması sayesinde konaklama sorunlarından bir kısmı gideriliyor.

VALİ OSMAN VAROL’DAN AÇIKLAMALAR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, “Bu şehrimizin merkezinde çok önemli bir lokasyonda, yaklaşık 14 bin metrekarelik bir bina, 88 odası ve 161 yatağı var. Her türlü sosyal donatıya sahip, restoranlar, çok amaçlı salonlar, özellikle teras katında etkinlik alanı, yine güzel bir terası var. Öğretmenlerimizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde iyi tasarlanmış odalara sahip. 4 tane süit odası var. Gerçekten ilimizde önemli bir eksikliği giderecek, ciddi bir ihtiyaca karşılık verecek güzel bir kamu tesisi oldu. Burada turizm alanında önemli bir yatak kaybı yaşadık, bunların bir kısmını geri kazandık. Vatandaşlarımız yatırım yapıyor ama kamu tarafıyla da bu yatırımın gerçekleşmiş olması bize büyük bir güç verdi” diye belirtti.