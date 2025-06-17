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Adıyaman Tarım Müdürü Akkan, Hasat Yaptı

ADıyAMAN TARIM MÜDÜRÜ ÇÖREK OTU HASADINDA

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Besni ilçesine giderek çörek otu hasadına katıldı ve önemli incelemelerde bulundu. Ziyaretini İlçe Tarım Müdürü Ömer Şahin ile birlikte gerçekleştiren Akkan, alternatif bir ürün olarak düşünülen çörek otunun hasat sürecini yerinde gözlemledi. Üreticilerle yaptığı görüşmelerde, “Çörek otu, bölge tarımı için büyük bir öneme sahip” ifadesini kullandı.

YENİ HİZMET BİNASI İNCELEMESİ

Hasat sonrası Akkan, inşaatı süren yeni hizmet binasında da gözlemlerde bulundu. Ziyaret sonrasında, ilçede faaliyetlerini sürdüren bir bakliyat firmasını ziyaret etti. Burada firma yetkilileri ile bir araya gelen Akkan, alım, eleme ve paketleme süreçleri hakkında bilgi aldı.

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