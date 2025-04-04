Adıyaman Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü’nde Toplantı Yapıldı

ADIYAMAN’DA TARIM VE ORMAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen değerlendirme toplantısında, ilin tarım sektöründeki son gelişmeler ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Adıyaman Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan’ın başkanlığında düzenlendi.

KIRSAL KALKINMA VE TARIMSAL ÜRETİM STRATEJİLERİ KONUŞULDU

Toplantıya Adıyaman’daki bakanlık taşra birimlerinin yetkilileri katılım gösterdi. Görüşülen konular arasında Kırsalda Bereket Projesi’nin uygulama süreçleri, Adıyaman Toprak Mahsulleri Ofisi’nin depolama kapasitesi ve tarımsal üretim planlaması yer aldı.

KURAKLIK VE YABAN HAYATI KORUMA ÖNLEMLERİ ELE ALINDI

Toplantıda ayrıca kuraklığın tarım üzerindeki etkileri ve alınması gereken tedbirler detaylı şekilde tartışıldı. Yaban hayatının korunması ve bunun tarım sektörüne olan etkileri de gündem maddeleri arasında yer aldı. Katılımcılar, bölgenin tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik çözüm önerilerini paylaştı.