Adıyaman Tarım Ve Orman, Tohumculuk İncelemesi Yaptı

TOHUMCULUK FAALİYETLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, ildeki tohumculuk faaliyetlerini incelemek üzere bir ziyaret gerçekleştirdi. Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ve Şube Müdürü Erdal Yılmaz ile birlikte kentte faaliyet gösteren bir tohumculuk işletmesini ziyaret etti. Ziyarette, firmanın Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları çerçevesinde oluşturduğu deneme parsellerinde yürütülen hasat çalışmaları yerinde gözlemlendi.

DENEME PARSELLERİNDE DEĞERLENDİRME YAPILDI

Deneme parsellerindeki hasat sonrası adaptasyon, verimlilik ve ürün kalitesi konularında çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan heyet, sektörün mevcut durumu ve gelecekteki projeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, modern tohumculuk tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni tohum çeşitlerinin adaptasyonunun tarımsal üretimi artırmada önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

ÇİFTÇİLER İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNULUYOR

Akkan, “Bu tür deneme parselleri sayesinde çiftçilerimize daha verimli, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı tohum çeşitleri sunabiliyoruz. Bu çalışmalar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük bir katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.