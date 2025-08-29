Adıyaman Trafik Denetimi Hızlandı

ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TRAFİK DENETİMLERİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yoğun olan cadde ve noktalarda drone destekli trafik denetimi yapıyor. Bu uygulamalarla, özellikle trafik akışını etkileyen hatalı park eden araçlara hızlı müdahale gerçekleştiriliyor. Trafik ekipleri, şehrin ana yollarında gerçekleştirdikleri bu denetimlerle hem trafik sıkışıklığını engellemeyi hem de vatandaşların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEME İLE KURAL İHLALLERİNE MÜDAHALE

Havadan yapılan görüntülemelerle tespit edilen kural ihlallerine anında müdahale edilirken, trafik düzeni de daha etkin bir şekilde sağlanıyor. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Drone destekli denetimlerimizle daha güvenli yollar ve huzurlu trafik için çalışıyoruz. Trafik kurallarına uymak bir tercih değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Her trafik kuralı, bir hayatı korur” deniyor.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Yetkililer, denetimlerin ilerleyen günlerde de kesintisiz şekilde devam edeceğini ve kurallara uymayan sürücülere gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtiyor. Bu durum, trafik güvenliğini artırmayı ve kamu düzenini sağlamayı hedefliyor.