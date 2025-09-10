Adıyaman Trafik Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve çevresindeki ilçelerde okul servis araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşıyan servis araçlarının güvenliği ön planda tutuldu ve bu kapsamda sürücülerin evrakları, emniyet kemeri kullanımı, araçların teknik yeterliliği ile rehber personel bulundurulması gibi birçok kriter titizlikle değerlendirildi.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Yetkililer, “Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Eğitim öğretim süresince okul servislerine yönelik denetimler artarak devam edecektir” ifadelerini kullanarak, geleceğin teminatı olan çocukların okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

YASAL İŞLEMLER YAPILDI

Trafik ekipleri, denetimler sırasında sürücüleri bilgilendirdi ve eksiklik tespit edilen araçlarla ilgili gerekli yasal işlemleri uyguladı. Bu doğrultuda, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.