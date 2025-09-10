Haberler

Adıyaman Trafik Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve çevresindeki ilçelerde okul servis araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci taşıyan servis araçlarının güvenliği ön planda tutuldu ve bu kapsamda sürücülerin evrakları, emniyet kemeri kullanımı, araçların teknik yeterliliği ile rehber personel bulundurulması gibi birçok kriter titizlikle değerlendirildi.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

Yetkililer, “Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Eğitim öğretim süresince okul servislerine yönelik denetimler artarak devam edecektir” ifadelerini kullanarak, geleceğin teminatı olan çocukların okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

YASAL İŞLEMLER YAPILDI

Trafik ekipleri, denetimler sırasında sürücüleri bilgilendirdi ve eksiklik tespit edilen araçlarla ilgili gerekli yasal işlemleri uyguladı. Bu doğrultuda, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının güvenilirliğinin artırılması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Haberler

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.