Adıyaman Üniversitesi, Engellilere Yüzme Eğitimi Veriyor

YÜZMEDE ENGEL YOK PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Adıyaman Üniversitesi, toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde ampute bireylere yönelik “Yüzmede engel yok” adında bir proje başlattı. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, Adıyaman halkının sosyal ve psikolojik iyileşme süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu proje, Adıyaman Üniversitesi’nin liderliğinde, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

KURSUN FAYDALARI

Gerçekleştirilen kurs kapsamında ampute bireylere sadece yüzme dersleri verilmekle kalınmıyor, aynı zamanda fiziksel dayanıklılık kazanmaları ve kendilerini daha güvende ifade edebilecekleri bir ortam sunuluyor. 6 Şubat depremlerinde uzuv kaybı yaşayan kursiyerler, bu program aracılığıyla sporun rehabilite edici gücünden yararlanarak sosyal yaşama daha güçlü, aktif ve uyumlu bir şekilde katılma imkanı elde ediyor.

REKTÖR PROF. DR. MEHMET KELEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Proje ile ilgili bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, “Üniversiteler yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle sınırlı kurumlar değil; aynı zamanda toplumla bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı çözümler üreten yapılar olarak da önemli bir rol üstlenir. ‘Yüzmede engel yok’ projesiyle ampute bireylerimize hem fiziksel iyileşme imkanı sağlıyor hem de sosyal hayata daha güvenle ve güçlü şekilde katılmalarına katkıda bulunuyoruz. Amacımız, engelleri ortadan kaldırarak herkese fırsat eşitliği sunmak ve toplumsal farkındalığı artırmaktır. Bu tür projelerle, üniversitemizin sosyal sorumluluk alanındaki misyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamlı projeye verdikleri değerli katkılardan dolayı Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne; projenin her aşamasında özveriyle emek harcayan Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli akademik ve idari çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Adıyaman Üniversitesi, “Yüzmede engel yok” projesi sayesinde sporun engel tanımayan gücünü herkese ulaştırmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.