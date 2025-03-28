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Adıyaman Üniversitesi’nde Geleneksel Bayramlaşma Töreni

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ YAPILAN GELENEKSEL TÖREN

Adıyaman Üniversitesi, Ramazan Bayramı öncesinde geleneksel bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Rektörlük girişinde düzenlenen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı. Törende Rektör Keleş, tüm personelle birebir bayramlaşarak bayramların birlik ve beraberliği güçlendiren özel günler olduğunu dile getirdi.

DAYANIŞMA RUHU VE TEŞEKKÜR MESAJI

Rektör Keleş, Adıyaman Üniversitesi ailesinin dayanışma ruhunu her zaman koruduğunu ifade etti. Akademik ve idari kadronun özverili çalışmalarına teşekkür eden Keleş, onlara ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

SAMİMİ ANLARLA DOLU BİR TÖREN

Etkinlik, sıcak ve samimi anların yaşandığı bir atmosferde gerçekleşti. Tören, katılımcıların karşılıklı iyi dileklerde bulunmasıyla sona erdi.

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