Adıyaman Üniversitesi’nde Tıp Bayramı Sergisi

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA SERGİ DÜZENLENDİ

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde resim sergisine ev sahipliği yaptı. “Anatomide sanat” adı verilen sergi, Tıp Fakültesi Amfi Koridorunda açıldı ve Doç. Dr. Zümrüt Doğan’ın eserlerinden oluşuyor. Açılış programına, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Sergi, 12-14 Mart 2025 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Bu süre zarfında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Müzik Topluluğu tarafından müzik dinletisi sunulacak. Etkinlik, sanatla tıbbı bir araya getiriyor ve katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor.