Adıyaman Üniversitesi Ve Gençlik Müdürlüğü Protokolü Sağladı

YÜZME HAVUZU PROTOKOLÜ İMZALANDI

Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yüzme havuzu protokolü gerçekleştirildi. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında, Adıyaman’daki birçok spor tesisi ciddi hasar gördü ve spor kulüplerinin antrenman ve müsabaka yapabileceği alanlarda önemli eksiklikler yaşandı. Bu doğrultuda, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı.

ORTAK KULLANIMA AÇILDI

Depremde zarar gören 100. Yıl Yüzme Havuzu’nun yerine, Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde yer alan 378 nolu parseldeki yarı olimpik yüzme havuzu, sportif faaliyetlerin düzenlenebilmesi amacıyla ortak kullanıma açıldı. Protokol, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aydın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in katılımıyla imzalandı. Bu kapsamda, yarı olimpik yüzme havuzu, antrenmanlar, kurslar, spor kulüplerinin müsabakaları ve bakanlık projelerinin yürütülmesi gibi türlü sportif etkinliklerde kullanılmak üzere tahsis edildi.

BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Havuzun bakım, onarım ve işletme giderleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bütçesinden karşılanacak. Tesis, İl Müdürlüğü’ne 10 yıl süreyle tahsis edilerek, Adıyaman’daki yüzme branşının gelişimine önemli bir katkı sunması hedefleniyor. Bu iş birliği sayesinde, Adıyaman Üniversitesi bünyesindeki faaliyetler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı sportif etkinliklerin aksamadan sürdürülmesi ve performans sporcularının da mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.