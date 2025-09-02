Adıyaman Üniversitesi, YKS’de Yüzde 99,2

YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Adıyaman Üniversitesi, Türkiye genelinde dikkat çekici bir doluluk oranıyla sıralarda yer aldı. Açıklanan verilere göre, Adıyaman Üniversitesi’nin genel yerleşme oranı yüzde 99,2 olarak belirlendi. Lisans programlarında doluluk oranı yüzde 98,4 seviyesine ulaşırken, ön lisans programlarında tam doluluk oranına yani yüzde 100’e ulaşıldı.

GÜÇLÜ KADRO VE İMKANLARLA TERCİH EDİLİYOR

Adıyaman Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu, çağdaş eğitim anlayışı ve öğrencilere sunduğu sosyal, kültürel ve bilimsel imkanlarla her yıl daha fazla tercih edilmeye devam ediyor. 2025 yerleştirme sonuçlarıyla bu talep bir kez daha kanıtlandı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından hızlı bir toparlanma süreci geçiren üniversite, kısa zamanda eğitim-öğretim faaliyetleri ve kampüs yaşamında önemli bir ivme kazandı. Hem bölgesel hem de ulusal düzeyde yüksek tercih edilen bir yükseköğretim kurumu haline gelen Adıyaman Üniversitesi, Türkiye’nin yedi bölgesinden öğrenci kabul ediyor ve 1500 uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Üniversite, fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi Binası, Teknokent ve personel lojmanları gibi projeler, Adıyaman Üniversitesi’nin geleceğine önemli bir değer katacak unsurlar arasında bulunuyor.

REKTÖRDEN DEĞERLENDİRME

Adıyaman Üniversitesi’nin bu başarılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, “Bu başarı, Adıyaman Üniversitesi’nin sadece bölgesel bir değer olmanın ötesine geçerek, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir eğitim merkezi olma yolundaki kararlılığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize ve bizlere güvenerek üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Adıyaman Üniversitesi, güçlü liderliği ve vizyoner çalışmalarıyla hem bölgesine hem de ülkesine katma değer sağlayan bir bilim yuvası olarak gelişimini devam ettiriyor.