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Adıyaman Uyuşturucuya Geçit Verilmiyor, O.D. Gözaltında

UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMİYOR

Adıyaman ilinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yapılan operasyonlarda O.D. isimli şahsın adresinde gerçekleştirilen aramalarda, 400 gram kubar esrar, 10 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu maddeleri güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak O.D. isimli şahıs gözaltına alındı ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Adıyaman’da uyuşturucu ile mücadele amacıyla yürütülen bu çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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