Adıyaman Valiliği Koordinesinde Güvenlik Uygulamaları Yapıldı

İKİ KURUMLAR ARASINDAKİ ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Adıyaman Valiliği’nin koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17 Temmuz-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler, kamu düzeninin sağlanması, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yoğun çabaları içeriyor. Değerlendirme toplantısında, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl Emniyet Müdürü Alper Uzman bir araya geldi. Toplantıda Vali Varol, “Kent genelinde okul çevrelerinden parklara, konteyner kentlerden metruk binalara kadar birçok farklı noktada çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliği için 55 farklı asayiş uygulaması hayata geçirildi. Bu çalışmalar çerçevesinde aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da bulunduğu toplam 340 kişi yakalandı” dedi.

KONTROLLER VE YAKALAMALAR

İl giriş-çıkış noktalarında yapılan kontrollerde toplamda 22 bin 685 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 3 bin 598 araç denetlendi ve aranan şahıslar ile askerlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen 53 kişi yakalandı. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü diğer denetimlerde ise toplam 401 bin 382 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Operasyonlar sırasında, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 22 tabanca, 24 tüfek, 289 mermi, 25 kesici ve delici aletin yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Asayiş olaylarına yönelik çalışmalarda, il genelinde meydana gelen bin 352 olayın bin 213’ü aydınlatılarak yüzde 89,7 oranında başarı sağlandığı ifade edildi.

SUÇLARLA MÜCADELEDE BAŞARI ORANI

Kişilere karşı işlenen 545 olaydan 527’si çözüme kavuşturulurken, 817 şüpheli gözaltına alındı. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 274 olaydan 157’si aydınlatıldı ve bu olaylarla bağlantılı 117 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2 olay aydınlatıldı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ise 20 olayı çözüme kavuşturdu. Ayrıca, Narkotik Şube Müdürlüğü son bir ayda gerçekleşen 151 olayı eksiksiz aydınlattığını bildirdi.

SİBER SUÇLAR VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 70 olayı kayıtlara geçirdi ve suçla bağlantılı sosyal medya hesaplarına yönelik 137 araştırma raporu düzenlendi. Ayrıca, dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında yaklaşık 355 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 4 Suriye uyruklu kişi gönüllü geri dönüş kapsamında sınır dışı edildi ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince yol izin belgesi olmadan seyahat eden 6 yabancı uyruklu şahsa toplam 392 bin 220 TL idari para cezası uygulandı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YAPILAN DENETİMLER

Trafik güvenliğine yönelik denetimlerde toplamda 120 bin 375 araç ve 8 bin 581 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan 12 bin 539 araç ve motosiklet ile 2 bin 89 sürücüye işlem yapıldı; 436 araç trafikten men edildi. Yapılan işlemler sonucunda toplamda 42 milyon 18 bin 637 TL idari para cezası kesildi. Çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerde ise 4 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 21 servis aracına toplam 94 bin 985 TL para cezası uygulandı.