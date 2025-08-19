Adıyaman Valilik Kavşağı’nda Trafik Yoğunluğu

ADIYAMAN’DA TRAFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜCÜLERİ ZORA SOKUYOR

Adıyaman’ın Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı’nda her gün sıkça görülen trafik yoğunluğu, sürücülerin sabrını zorluyor. Bu yoğunluk, özellikle sabah ve akşam saatlerinde artış gösteriyor ve bölgede araç kuyrukları metrelerce uzuyor. Sürücüler, uzun süreler boyunca trafikte beklemek zorunda kalıyor.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ ETKİLİYOR

Trafik sıkışıklığının başlıca nedeni, bölgede devam eden alt yapı çalışmalarından kaynaklanıyor. Yolun bir kısmının kapatılması ve şerit daralmaları, trafik akışını önemli ölçüde yavaşlatıyor. Vatandaşlar, bu altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik sorununa bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.