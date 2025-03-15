Adıyaman Valisi Esnaflarla Buluştu

ADIYAMAN VALİSİ ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Adıyaman Valisi Osman Varol, şehir merkezinde birçok esnafla bir araya geldi. Esnafı tek tek ziyaret ederek, onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Varol’a, Milletvekili Resul Kurt da eşlik etti.

ÇARŞI MERKEZİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Atatürk Caddesi’ndeki esnaflarla sohbet eden Vali Osman Varol, çarşı merkezinde de bazı incelemelerde bulundu. Vali Varol, “Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Bizleri bağrına basan, emekleriyle ilimize güç katan esnafımıza misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” diyerek esnaflara destek mesajı verdi.