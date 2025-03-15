Haberler

Adıyaman Valisi Esnaflarla Buluştu

ADIYAMAN VALİSİ ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Adıyaman Valisi Osman Varol, şehir merkezinde birçok esnafla bir araya geldi. Esnafı tek tek ziyaret ederek, onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Varol’a, Milletvekili Resul Kurt da eşlik etti.

ÇARŞI MERKEZİNDE İNCELEMELER YAPILDI

Atatürk Caddesi’ndeki esnaflarla sohbet eden Vali Osman Varol, çarşı merkezinde de bazı incelemelerde bulundu. Vali Varol, “Esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Bizleri bağrına basan, emekleriyle ilimize güç katan esnafımıza misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” diyerek esnaflara destek mesajı verdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Şebeke Suyunda Tespit Edilen Kirlilik Sorunu

Karaman'da içme suyunda petrol hidrokarbonları tespit edilmesiyle halk hazır suya yöneldi. Artan talep üzerine su bayileri, siparişleri karşılamakta zorlandıklarını belirtti.
Haberler

Ters Yönde İlerleyen Araç Kameraya Yakalandı

Safranbolu'da bir otomobil ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturdu. Olay, Kıranköy mevkiinde sürücünün gelen araçlara dikkatsizce kavşağa girmesiyle gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.