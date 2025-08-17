Adıyaman Valisi Osman Varol, denetim yaptı

Adıyaman Valisi Osman Varol, depremzedeler için devlet tarafından inşa edilen Örenli Kalıcı Deprem Konutları’nda planlanmamış bir denetim yaptı. Bu sürpriz ziyaretin amacı, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve konutlarda oluşabilecek sorunları önceden tespit etmekti. Vali Varol, konutların ortak alanlarından asansörlere, elektrik ve su depolarından kazan dairesine kadar birçok noktayı inceledi. Örenli’deki çeşitli binaları gezip site yönetimiyle görüşen Vali, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yerinde kontrol etti.

ASANSÖR TEMİZLİĞİNE ÖNEM!

Özellikle asansörlerin iç ve dış temizlik durumlarına dikkat çeken Vali, bina ortak alanlarının hijyen standartlarının artırılması gerektiğini ifade etti. Elektrik ve su depoları ile kazan dairesinde de incelemelerde bulunan Varol, ısıtma sistemlerinin düzenli bakımının önemini vurguladı. Denetim sırasındaki gözlemlerine dayanan site yönetimi ile yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi alan Vali Varol, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

DEVLETİN YANINDAYIZ!

“Devletimizin tüm imkanlarıyla depremzedelerimizin yanında olduğunu göstermek ve yaşam alanlarını daha güvenli, sağlıklı hale getirmek en büyük görevimizdir” diyen Varol, yaşanan aksaklıkların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Denetim sonrası bir açıklama yapan Vali Varol, “Burada gördüğümüz eksiklikleri asla görmezden gelmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru için her türlü önlemi alacağız. Hem kurumlarımız hem de site yönetimiyle iş birliği içinde, bu konutların standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı. Vali Varol, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamlarının sürdürülmesinin öncelikleri olduğunu da ekleyerek, bu tür denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

