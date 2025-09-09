Adıyaman Valisi Osman Varol Toplantı Yaptı

TOPLANTININ DETAYLARI

Adıyaman Valisi Osman Varol’un başkanlığında vali yardımcılarıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya katılanlar arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü, AFAD il müdürlüğü, TOKİ ve emlak konut yetkilileri de bulunuyor. Bu toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde yürütülen kalıcı deprem konutları çalışmaları detaylı bir şekilde ele alındı.

KONUT PROJELERİ VE HİZMETLER

Konutların hak sahipliği durumu, teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki güncel gelişmeler değerlendiriliyor. Ayrıca, vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıklar da gündeme getiriliyor. Bu sorunların çözümüne dair öneriler görüşülerek, ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek projeler ve hizmetler hakkında fikir alışverişi yapılıyor.

Toplantının sonunda, çalışmaların daha etkili ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlar arasında iş birliğinin artırılmasına yönelik bir karar alınıyor. Bu karar, gelecekteki projelerin daha başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.