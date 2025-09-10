Adıyaman Valisi Varol İncelemeler Yaptı

VALİ OSMA VAROL İNCELEME YAPTI

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde inşaatı büyük ölçüde tamamlanan İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası alanında detaylı incelemelerde bulundu. Vali Varol, buradaki yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler alarak süreci yerinde değerlendirdi.

MODERN TASARIM VE DONANIM

Yeni hizmet binası, çağın gereksinimlerine uygun olarak modern bilişim, haberleşme ve teknik altyapı imkanlarına göre tasarlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla, ilçedeki vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kaliteli bir hizmet sunma amacı taşıyor.

TUT İLÇESİNE ÖNEMLİ KATKI

Adıyaman Valisi Osman Varol, yeni hizmet binasının ilçeye önemli katkılar sağlayacağına vurgu yaparak, “Bu önemli yatırımın Tut ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.