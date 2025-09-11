Haberler

Adıyaman Valisi Yeni Yılı Kutladı

VALİ VAROL’DAN YARGI MENSUPLARINA ZİYARET

Adıyaman Valisi Osman Varol, yeni adli yıl dolayısıyla yargı mensuplarını ziyaret ediyor. 2025-2026 Adli Yılı açılışı nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Adıyaman Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Demirci ile bir araya gelen Vali Varol, yeni adli yılın başta yargı camiası olmak üzere tüm ülke ve millete hayırlar getirmesi dileğini iletti.

YARGI MENSUPLARINA DESTEK MESAJI

Ziyaretlerinde yargı mensuplarının görevlerinde kolaylıklar dileyen Vali Varol, hukuk sisteminin sağlıklı işlemesi için gösterilen çabanın önemine vurgu yaptı. Daha sonra, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin’i makamında ziyaret eden Varol, Başsavcı Şahin aracılığıyla tüm yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutladı. Vali Varol, 2025-2026 adli yılının ülkeye, vatandaşlara ve hukuk camiasına başarılar getirmesi dileğinde bulundu.

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

