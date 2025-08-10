Adıyaman, Yeniden İnşa Sürecinde Önemli

DEPREM SONRASI İNŞA SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, şehrin deprem sonrası yeniden inşa sürecindeki durumu değerlendirdi. Alkayış, Eylül ayı sonu itibarıyla tamamlanan inşaat sürecinin Adıyaman’ın bu alanda öne çıkan illerden biri olacağını ifade etti. Çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını ve vatandaşların güvenli, modern konutlarına kavuşacağını belirtti.

DEVLETİN DESTEK ROLÜ

Depremin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Alkayış, bu başarının Cumhurbaşkanı’na duyulan güvenin ve millet-devlet kenetlenmesinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. “Halkımız biliyor ki Cumhurbaşkanımız bir söz verdiyse, o mutlaka yerine gelir. 14 Mayıs seçimlerinde hemşehrilerimize verdiğimiz sözlerin de ötesine geçmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

ADIYAMAN’IN YENİDEN DOĞUŞU

Alkayış, Adıyaman’ın AK Parti’nin hizmet anlayışıyla yeniden inşa sürecine girdğini ifade etti. “Adıyaman artık sadece yaralarını saran bir şehir olmayacak; tarih, kültür ve ticaretin yeniden canlandığı, bölgesine yön veren bir merkez haline gelecek,” şeklinde konuştu. Depremin getirdiği acıyı birlikte yaşadıklarını ve yaraları birlikte sardıklarını vurgulayan Alkayış, “Kim bir taş koyduysa Allah ondan razı olsun,” dedi.

GÜÇLÜ GELECEK VURGUSU

Milletin duasının, Cumhurbaşkanı’nın iradesinin ve devletin gücünün yanlarında olduğunu belirten Alkayış, “Bu şehir her zaman ayakta kalacaktır” diyerek, Adıyaman’ın geleceğine dair umut dolu bir mesaj verdi.