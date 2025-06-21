Adıyamanlı Sporcu Emine Bozkurt, Altın Madalya Kazandı

EMİNE BOZKURT’TAN BÜYÜK BAŞARI

Adıyamanlı sporcu Emine Bozkurt, Ju Jitsu Türkiye Şampiyonası’ndan çifte altın madalyayla döndü. 13-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Çorum’da düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası’nda, çocuklar, yetişkinler, büyükler ve masterler kategorilerinde mücadele eden Bozkurt, iki farklı alanda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Organizasyona 35 kulüp ve 400 sporcu katıldı. Emine Bozkurt, U21 Contact Bayan 52 kilogram ve U21 Free Impact Contact Bayan 52 kilogram kategorilerinde birincilik elde etti.

TEBRİKLER GELİYOR

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda çifte altın madalya kazanan Emine Bozkurt’u tebrik etti ve başarılar diledi. Keleş, “Ju Jitsu şampiyonumuzun elde ettiği bu başarı, ilimiz ve ülkemiz adına gurur vericidir. Adıyaman’da ilk kez müsabakalara katılan sporcumuz, doğrudan Türkiye Şampiyonası’nda yarışarak bu büyük başarıyı elde etti. Bu pırıl pırıl gençleri görmek ve başarılarını paylaşmak bizleri son derece mutlu ediyor. Bu güzel başarılar hepimize örnek olmalı. Sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörleri ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Emine Bozkurt’un, uluslararası arenada da Türkiye’yi temsil etme potansiyeli bulunuyor. Genç sporcu, gelecekte daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.