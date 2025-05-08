Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Olayın Gelişimi

Ankara’da, boşandığı kadını ve kızını ölümle tehdit eden T. Boztürk, geçmişte yaşanan üzücü bir cinayetle bağlantılı olarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 10 yıl önce boşandığı H.E. ve 17 yaşındaki kızı Başak Boztürk’e gönderdiği tehditle gündeme gelen T. Boztürk, İstanbul’da eski eşinin öldürülmesiyle ilgili videolar paylaşarak, “Sıradaki kendini hazırlasın” diyerek şiddet içeren bir mesaj iletti.

Yasal Süreç

T. Boztürk ve H.E. arasında 10 yıl süren evliliğin sona ermesinin ardından, geçtiğimiz yıl Eylül ayında H.E.’nin yeni bir evliliğe başlamasıyla, Boztürk’ün tehditleri artmaya başladı. Kızına ve annesine karşı olumsuz davranışlarını sürdüren Boztürk, bir dizi sahte hesap açarak hakaretlerde bulundu. Başak Boztürk, annesiyle birlikte polise başvurarak şikayetçi oldu ve bu şikayet üzerine Boztürk’e uzaklaştırma kararı verildi.

Tehditlerin Ciddiyeti

Başak Boztürk, ifadesinde T. Boztürk’ün sürekli olarak kendisini ve annesini öldüreceğini belirtti. “Babama 5 Mayıs’ta eski eşi tarafından öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve ‘sıradaki o… kendini hazırlasın’ şeklinde mesaj gönderdi,” diyen Başak Boztürk, ek olarak, babasının mezarlık ve mermi fotoğrafları paylaştığını ifade etti. H.E. de bu tehditlerin yeni evliliğin ardından başladığını vurgulayarak, “Kızıma attığı son mesaj nedeniyle artık müracaat etmeye karar verdik,” dedi.

Sonuç ve Yasal Uygulama

T. Boztürk, şikayetin ardından gözaltına alındı ve Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Burada, haftada bir gün imza atma koşuluyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi ve ardından T. Boztürk serbest bırakıldı. Bu olay, aile içi şiddet ve tehditler konusunda devam eden yasal süreçlerin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.