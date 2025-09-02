ADLİ TATİLİN SONA ERME TARİHİ

Adli tatilin ne zaman biteceği, toplumda merak edilen bir konu olarak gündemde kalıyor. Türkiye’de her yıl yaz aylarında yapılan adli tatil, yargı sisteminin işleyişini etkileyerek birçok dava ve işlemin belli bir süre durmasına yol açıyor. 2025 yılı için adli tatilin sona ereceği tarih ve sonrasında yargı süreçlerinin nasıl ilerleyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adli tatilin bitmesiyle birlikte mahkemeler normal işleyişlerine dönerek duruşmalar hız kazanıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ve resmi açıklamalar haberin devamında sunuluyor.

ADLİ TATİL TARİHLERİ

Türkiye’de her yıl 20 Temmuz’da başlayan adli tatil, 31 Ağustos’ta sona eriyor. 2025 yılında da bu tarihler değişmiyor. 31 Ağustos Pazar günü sona erecek adli tatilin ardından, 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni adli yıl resmen başlayacak. Yaklaşık 43 gün süren adli tatil boyunca mahkemeler duruşma yapmıyor, ancak nöbetçi mahkemeler acil ve hukuken istisna sayılan davalara bakmaya devam ediyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 104. maddesine göre, adli tatile tabi davalarda süreler, tatilin sona ermesinden sonra hukuk davalarında 7, ceza davalarında ise 3 gün uzatılıyor.

YENİ ADLİ YILIN AÇILIŞI

Yargıtay, Danıştay ve ilk derece mahkemeleri de dahil olmak üzere tüm yargı organları, 1 Eylül’den itibaren başlayan yeni adli yıla hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Bu dönemde dava dosyalarının incelenmesi, duruşmaların gerçekleştirilmesi ve bekleyen hukuki süreçlerin tamamlanması hız kazanıyor. Yine, 1 Eylül tarihinde geleneksel olarak Yargıtay Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yeni adli yıl açılış töreni yapılacak. Törene devlet protokolü üyeleri, hukuk camiasından temsilciler ve yargı organlarının önde gelen isimleri katılacak. Açılış konuşmalarında yargı sistemine dair hedefler, öncelikler ve planlanan düzenlemeler detaylı biçimde ele alınacak.

ADLİ TATİL DÖNEMİNİN ÖNEMİ

Türkiye’de yaz aylarında uygulanan adli tatil, hâkimler, savcılar, avukatlar ve dava süreçindeki vatandaşlar için önemli bir dönemi ifade ediyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesi uyarınca, bu süreçte mahkemeler ve icra dairelerinin büyük çoğunluğu faaliyetlerini geçici olarak durduruyor. Fakat acil ve kanunen istisna kapsamına giren davalar, nöbetçi mahkemeler tarafından sürekli bir şekilde görülmeye devam ediyor. Adli tatil süresince nafaka, velayet, soybağı, iş davaları, ihtiyati tedbirler, iflas ve konkordato gibi hızlı çözüm gerektiren işlemler devam ederken, diğer dava ve duruşmalar tatilin bitimine erteleniyor. Yargıtay ve Danıştay’da nöbetçi heyetler özellikle tutuklu dosyalar ile yürütmenin durdurulması taleplerini değerlendiriyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil uygulaması dışında kalarak çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin aksamaması için nöbetçi mahkemeler ve savcılıkların görev başında olduğunu vurguladı.