Adli tatil sona erdi, yeni yıl başladı

YARGIDA ADLİ TATİL SONA ERDİ

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil, 20 Temmuz’da başlamıştı ve sona erdi. 2025-2026 adli yılı açıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bu yılın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Sağkan, anayasal sınırlara uyum, yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğü üzerinde durdu. AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması sonucunun “anayasal demokrasiye ağır zarar” verdiğini ifade eden Sağkan, kayyım ve tutuklama uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Ayrıca, avukatlık mesleğinin yaşadığı yapısal sorunlara karşı somut reform çağrıları yaptı.

TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME ÇALIŞMALARINA VURGU

Sağkan, konuşmasına terörün gündemden çıkarılması ve toplumsal bütünleşme çalışmalarının “kıymetli” olduğunu belirterek başladı. Şehit ve gaziler için birlik mesajı veren Sağkan, Türkiye’nin İsrail’in Gazze’de işlediği suçlar konusunda Uluslararası Adalet Divanı sürecine müdahil olma talebinin yerine bulunduğunu, TBB olarak hukuki destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Kuvvetler ayrılığının “karşılıklı denetim” etkisine dikkat çeken Sağkan, anayasanın asgari teminatlarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. AYM kararlarının (özellikle Can Atalay kararı) ve AİHM’in 18. madde kapsamında ihlal tespiti yapılan kararlarının uygulanmaması noktasında, hukuk devleti ve demokrasi açısından zarar oluşturduğunu belirtti.

HUKUKİ UYGULAMALARA ELEŞTİRİ

Buna ek olarak, bazı belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve kayyım uygulamalarının “halk iradesi temsili” açısından anayasal demokrasiye ciddi zararlar verdiğini söyledi. Gözaltı ve tutuklamanın istisna olmaktan çıkması, masumiyet karinesini ihlal eden bilgi ve görüntü paylaşımı, iddianamelerdeki makul süre sorunları gibi pratiklerin ceza adaletine olan güveni azalttığını belirtti. Avukat Mehmet Pehlivan’ın mesleki faaliyetleri dolayısıyla tutuklanmasını “savunma hakkının ihlali” olarak değerlendirdi. Düşünce ve ifade özgürlüğünün temel hak olduğuna dikkat çekerek, bir baronun açıklaması nedeniyle başkan ve yönetiminin görevden alınmasının, savunma makamını hedef aldığını ve yurttaşların hak arama özgürlüğünü tehdit ettiğini ifade etti.

HUKUK MESLEKLERİNE YÖNELİK İHTİYAÇLAR

Siyasetçiler, gazeteciler ve öğrenciler hakkında ölçüsüz tutuklama ve tedbir kararlarının yargıya güveni sarsığına değinen Sağkan, ekonomik güvencesizlik, hukuk fakültelerinin kontrolsüz artışı ve eğitimdeki niteliğin gerilemesinin mesleği zayıflattığını vurguladı. Ayrıca, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve kontenjan azaltımının olumlu olduğunu dile getirdi fakat Danıştay’ın başarı sıralaması kararının yarattığı tabloya dikkat çekti. TBB Başkanı taleplerini şu şekilde sıraladı: Sağkan, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile yürütülen çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını, adli yardım ödenekleri ve uzlaştırmanın yalnızca hukuk mezunlarınca yapılmasına dair düzenlemeleri olumlu buldularını belirtti.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ZARURİ ADIMLAR

TBB Başkanı, Avukatlık Mesleğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne taraf olunmasının önemli olduğunu savundu. HSK’nın yürütmeden bağımsız hale getirilmesi, kararlarına yargı denetimi uygulanması, üyelerin seçim yönteminin siyasetten arındırılması ve hâkim-savcılar için coğrafi teminatın düzenlenmesinin, yargı bağımsızlığına yönelik “zaruri adımlar” olduğunu belirtti. Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve laik-demokratik hukuk sistemine önem veren Sağkan, Atatürk’ün mirasına sahip çıktıklarını ifade ederek, “Yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve yurttaşlar için adil bir yıl olmasını diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.