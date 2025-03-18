Adli Tıp, Babaya Yönelik Suçlamayı Onayladı

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan bir baba hakkında, öz evlatlarını öldürüp gömdüğü suçlamasıyla açılan davada Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Mezarlardan alınan bir kız ve bir erkek bebeğin kemikleri üzerinde yapılan incelemede, bebeklerin öldürüldüğü yönünde rapor düzenlendi. Şüpheli baba Hüseyin Keskin’in, daha önce başka bir suç sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve cezaevinde bulunduğu bildirildi.

ŞİKAYETÇİ OLMA GÖREVLİLERİN İFADESİNE BAĞLI

Edinilen bilgilere göre, Keskin ailesinin çocukları 2016 yılında, 2003 yılında 1.5 yaşında olan kardeşleri Armağan Keskin’in babaları tarafından darbedilerek öldürüldüğüne dair polise başvuruda bulundu. Bu başvurunun ardından başlatılan soruşturmada, baba Hüseyin Keskin’in 2006’da isimleri belirlenemeyen bir kız çocuğunu ve 2013 yılında bir erkek çocuğunu öldürdüğü iddia edildi. Ayrıca, 2004 yılında İstanbul Arnavutköy’de başka bir çocuğunu da öldürüp gömdüğü ve bu mezardan alınan örneklerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

ATORİTE RAPORU AÇIKLANDI

Söke Cumhuriyet Savcılığı nezaretinde, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2023/348 dosya numarasıyla devam eden davada, Adli Tıp Kurumu ekipleri 22 Mayıs 2024’te Söke’deki mezarlıkta yan yana bulunan iki çocuk mezarını açtı. Mezarlardan çıkarılan kemiklerin incelenmesi neticesinde Adli Tıp Kurumu, 26 Şubat 2025/1361 sayılı kararı ile raporunu açıkladı. Raporda, her iki bebeğin de babalarının tutuklu olan Hüseyin Keskin olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, “Kadın cinsiyetteki bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, skapula ve kosta kırıklarıyla birlikte travmatik kafa içi ve iç organ değişimleri sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği; erkek cinsiyetteki bebeğe ait kemiklerin incelemesinde iskelet sisteminde eksiklikler bulunduğu, yumuşak dokuların ve iç organların bulunamadığı cihetle; mevcut verilerle erkek cinsiyetteki bebeğin kesin ölüm sebebi ve mekanizması bilinemediği ancak adli dosya kapsamı değerlendirildiğinde bebeğin ölümünün zorlamalı ölüm olabileceği oy birliği ile mütalaa olunur” denildi.

BEBEKLERİN CENAZELERİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu’nun gerçekleştirdiği incelemelerin ardından isimleri bile konulmayan bebeklerin cenazeleri, ağabeyleri Vefa Keskin’e teslim edildi.