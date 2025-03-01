Adli Tıp: İnan Kıraç’a Vasi Atanabilir

İPEK KIRAÇ’IN BABASINA YÖNELİK İDDİALARI

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Başvurusunda, İnan Kıraç’ın “fiili ehliyetinin yerinde olmadığını” iddia etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’na sevk ederek süreci başlatırken, hazırlanan rapor büyük yankı uyandırdı: “İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yok, vasi atanmalı!” Bu kararın, Koç Holding’in efsane isminin hayatına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.

EVLİLİK İPTALİ DAVASI VE ADLİ TIP RAPORU

İpek Kıraç, 87 yaşındaki babası İnan Kıraç’ın, Koç Holding’in eski yöneticilerinden 75 yaşındaki Emine Alangoya ile yaptığı ani nikahı öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Hemen Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, “Babamın akli dengesi bu evliliği kavramaya uygun değil,” diyerek evliliğin iptalini ve vasi atanmasını talep etti. Mahkeme, İnan Kıraç’ın sağlık durumunun değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu’nu sürece dahil etti. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, muayenee sonrasında hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı ve sonuç oldukça çarpıcıydı: “Fiili ehliyet yok, vasi gerekli!”

BABA-KIZ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ: VASİYETNAME

İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki uyuşmazlık, aslında Suna Kıraç’ın vefatıyla kendini gösterdi. Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç, 15 Eylül 2020’de vefat ettiğinde, 1992’de hazırladığı vasiyetname ile Temel Ticaret’teki hisselerini kızı İpek’e bırakmıştı. İnan Kıraç, bu vasiyetnameye başta itiraz etmedi ancak yaklaşık 2.5 yıl sonra iptal davası açarak durumu değiştirmeye çalıştı. Medeni Kanun gereğince, Suna Kıraç’ın mirasının dörtte üçü İpek’e, dörtte biri ise İnan’a geçti. Böylece İpek Kıraç, Koç Holding’in yüzde 10’dan fazla hissesine sahip biri haline geldi. Ancak baba-kız ilişkisi, bu dava ile ciddi şekilde zarar gördü.

İNAN KIRAÇ’TAN ÇARPICI ADIMLAR

İnan Kıraç’ın son dönemlerdeki kararları, aile içindeki gerilimi daha da artırdı. Merhum eşi Suna ile kurduğu vakfın yerine kendi adını taşıyan İnan Kıraç Vakfı’nı kuran iş insanı, genel müdürlüğe Emine Alangoya’yı atadı. Ayrıca, 60 yıllık asistanı, aşçısı, yalı kahyası ve uzun süredir yanında çalışan birçok kişiyi işten çıkardı. Bu ani değişiklikler, İpek Kıraç’ın “Babamın çevresi manipüle ediliyor,” şeklindeki iddialarını güçlendirdi. Aralık’taki sürpriz evlilik ise bu süreçteki en büyük olay olarak dikkat çekti.

İPEK KIRAÇ’IN DUYGULARI VE GÜVENLİK TALEBİ

İpek Kıraç, Oksijen’e verdiği röportajda babasına olan duygularını ifade etti: “Babamın tutumunu anlamam mümkün değil. Onunla eski günlere dönmeyi, hayallerine destek olmayı isterdim. Annem Suna Kıraç da bizi böyle görmek isterdi. Çok yazık…” Bu samimi çağrıya İnan Kıraç’tan yanıt gelmedi. İpek, babasının evliliğini e-devlet üzerinden tesadüfen öğrendiğini belirterek, “Babamın korunması için vasi atanmalı,” diyerek hukuki süreci başlattı.

GELECEK TAHMİNLERİ

Adli Tıp raporu, İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali ve vasi atanması konusunda belirleyici bir konuyu oluşturuyor. Eğer mahkeme bu raporu onaylarsa, Kıraç’ın hukuki ehliyeti kısıtlanabilir ve Koç Holding’in efsane isminin üzerindeki kontrol İpek Kıraç’a geçebilir. Bu durum yalnızca aile içindeki dinamikleri etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda Kıraç Holding ve İnan Kıraç Vakfı’nın geleceği üzerinde de etkili olabiliyor. Gözler şimdi mahkemenin vereceği kararda.