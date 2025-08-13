Adli Tıp Kurumu, 155 personel alacak. Başvurular 13 Ağustos’ta başlayacak. Sınav için 2024 KPSS geçerli. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, şartları incelemeli ve belgeleri yüklemeli. Her pozisyon için puan gereklidir

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Adli Tıp Kurumu, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı unvanlarda toplam 155 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilerin ardından başvurular 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da başlamış durumda. Alımlar, sağlık, bilişim, teknik hizmetler ve idari kadrolar gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek. Adli Tıp Kurumu, personel alımına dair tüm detayları haberin devamında sunuyor.

BAŞVURU SÜRECİ ve ŞARTLAR

Adli Tıp Kurumu, farklı unvanlarda çalıştırılmak üzere toplam 155 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, başvuru süreci 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da başlamıştır. Adayların başvurularını sadece çevrim içi olarak yapmaları gerekiyor. Başvuru süreci, 26 Ağustos 2025 Salı günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra gelen başvurular sistem tarafından kabul edilmeyecek. Adayların, belirtilen tarihler arasında gerekli belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sisteme yüklemeleri ve başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri önem taşiyor.

GEREKEN PUANLAR VE BAŞVURU YAPILACAK PLATFORMLAR

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın gerçekleştireceği sözlü sınavlara, 2024 KPSS’ye katılan adaylar başvurabiliyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için ilgili puan türünden en az 60 puan almak şartı bulunuyor. Diğer pozisyonlar içinse adayların ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Bu puan barajını karşılayan adaylar, başvuru yapma hakkını elde ediyor. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu ya da doğrudan Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresine girerek, başvuru süresi içerisinde e-Devlet üzerinde aktif olan iş başvuru ekranını kullanarak işlemlerini tamamlayabilirler.