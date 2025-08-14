Adli Tıp Kurumu, Çalık’a cezaevinde sorun yok

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA RAPOR

Adli Tıp Kurumu (ATK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, mevcut tıbbi belgeler, tetkikler ve muayene bulgularına göre, cezaevi koşullarında kalmasına engel bir durum olmadığı sonucuna vardı. ATK, Türkiye Cumhuriyeti İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çalık’ın ceza infaz kurumunda kalıp kalamayacağı üzerine bir rapor talep edildiğini de açıkladı.

TIBBİ GEÇMİŞİ

Çalık’ın tıbbi geçmişi incelendiğinde, Aralık 1999’da Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde akut myeloid lösemi (AML-M4) tanısı aldığı ve 2000 yılında dört kür kemoterapi tedavisi gördüğü bilgisi mevcut. 17 Nisan 2002’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kendisinin “askerliğe elverişli olmadığı” yönünde bir değerlendirme yapıldığı belirtiliyor. Ocak 2008’de sağ tükürük bezinde tümör nedeniyle ameliyat olan Çalık’ın, yapılan son değerlendirmelerde tükürük bezi tümörü açısından herhangi bir nüks veya metastaz olmadığı tarafında bilgi verildi.

SAĞLIK KURULU RAPORU

Beylikdüzü Devlet Hastanesi tarafından 25 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda, Çalık’ın “silah bulundurma veya taşıma ruhsatı almasında sağlık açısından sakınca yoktur” biçiminde bir değerlendirme yapıldığı ifade ediliyor. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tıbbi onkoloji kliniğinden alınan raporlar ışığında, Çalık’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir aktüel hastalık belirtisi göstermediği kaydedildi.

KONTROL VE TEDAVİ SÜRECİ

Çalık’ın 16 Temmuz 2025 tarihinde yapılan muayenede, kilo kaybı ve iştahsızlık şikayetleri olduğu ancak genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu, yürüyüş yapabildiği bildirildi. Ayrıca, muayene sonuçları, dolaşım sistemi ve solunum sisteminin doğal olduğunu, aktif bir psikopatoloji tespit edilmediğini gösteriyor. Kurul raporu, kemik iliği aspirasyonu ve diğer tetkiklerin bir merkezde yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği üzerinde duruyor.

Çalık, İzmir Şehir Hastanesi’nde 19 Temmuz ila 6 Ağustos 2025 arasında takip edilmiş ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirilmiştir. Mütalaada, “Mehmet Murat Çalık’ın mevcut tıbbi belgeleri ve tetkiklerine göre, cezaevi şartlarında sağlık açısından kalmasında engel bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri yer alıyor. Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp, 23 Mart’ta tutuklanmıştı. Şu an İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. ATK, Çalık’ın sağlık durumu ile ilgili nihai değerlendirmeyi, gerekli tetkik ve işlemlerin ardından hazırlanacak sağlık kurulu raporuyla yapacağını duyurdu.