Adli Tıp’tan Kıraç İçin Vasi Talebi

İPEK KIRAÇ’IN BABASINA YÖNELİK İTİRAZI

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve İnan Kıraç’ın “fiili ehliyetinin yerinde olmadığını” öne sürdü. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’na sevk ederek süreci başlattı. Hazırlanan rapor, dikkat çekici bir sonucu ortaya koydu: “İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti yok, vasi atanmalı!” Bu karar, Koç Holding’in önde gelen isminin yaşamına nasıl bir etki yapacak?

EVLİLİK İPTALİ DAVASI VE ADLİ TIP SÜRECİ

İpek Kıraç, 87 yaşındaki babası İnan Kıraç’ın 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Büyükçekmece’de gerçekleşen bu ani nikâhın ardından İpek, Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, “Babamın akli dengesi bu evliliği kavramaya uygun değil,” diyerek evliliğin iptali ve vasi atanmasını talep etti. Mahkeme, İnan Kıraç’ın sağlık durumunu değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’nu devreye soktu. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, muayene sonrasında alınan rapor mahkemeye ulaştı ve sonuç oldukça çarpıcıydı: “Fiili ehliyet yok, vasi gerekli!”

BABA-KIZ ÇATIŞMASININ KÖKENİ: VASİYETNAME SAVAŞI

İnan Kıraç ile İpek Kıraç arasındaki çatışma, Suna Kıraç’ın vefatıyla başladı. Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın, 15 Eylül 2020’de vefatıyla beraber, 1992’de hazırladığı vasiyetname ile Temel Ticaret’teki hisselerini kızı İpek’e bırakması büyük bir mesele haline geldi. İnan Kıraç, bu vasiyetnameye iki yıl boyunca itiraz etmemesine rağmen, yaklaşık 2.5 yıl sonra iptal davası açtı. Medeni Kanun gereğince, Suna Kıraç’ın mirasının dörtte üçü İpek’e, dörtte biri ise İnan’a geçti. Bu durum İpek Kıraç’ı Koç Holding’in yüzde 10’unu aşan hissedarı yaptı ancak baba-kız ilişkisi bu dava ile gergin bir hale geldi.

İNAN KIRAÇ’TAN RADİKAL ADIMLAR

İnan Kıraç’ın son dönemdeki kararları, aile içindeki gerginliği arttırdı. Merhum eşi Suna ile kurduğu vakfın yerine, kendi adını taşıyan İnan Kıraç Vakfı’nı kurarak genel müdürlüğe Emine Alangoya’yı atadı. Ayrıca, 60 yıldır yanında çalışan birçok kişiyi işten çıkardı. Yaşanan bu ani değişimler, İpek Kıraç’ın, “Babamın çevresi manipüle ediliyor,” iddiasını güçlendirdi. Aralık ayındaki beklenmedik evlilik ise bardağı taşıran son damla oldu.

İPEK KIRAÇ’TAN DUYGUSAL ÇIKIŞ

İpek Kıraç, Oksijen’e verdiği röportajda babasına olan duygularını şöyle dile getirdi: “Babamın tutumunu anlamam mümkün değil. Onunla eski günlere dönmeyi, hayallerine destek olmayı isterdim. Annem Suna Kıraç da bizi böyle görmek isterdi. Çok yazık…” Ancak bu içten çağrı, İnan Kıraç tarafından yankı bulmadı. İpek, babasının evliliğini e-devlet üzerinden tesadüfen öğrendiğini belirterek, “Babamın korunması için vasi atanmalı,” diyerek hukuki süreci başlattı.

GELECEK NE GETİRECEK?

Adli Tıp raporu, İnan Kıraç’ın evliliğinin iptali ve vasi atanması konusunda belirleyici bir unsur olacak. Eğer mahkeme raporu onaylarsa, Kıraç’ın hukuki ehliyeti kısıtlanabilir ve Koç Holding’in bu önemli ismi üzerindeki kontrol İpek Kıraç’a geçebilir. Bu süreç, yalnızca aile içi dinamikleri değil, Kıraç Holding ve İnan Kıraç Vakfı’nın geleceği üzerinde de etkili olabilir. Şimdi gözler mahkemenin vereceği kararda.