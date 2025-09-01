Adli Yıl Başladı, Anıtkabir Ziyareti Yapıldı

ADLİ YILIN AÇILIŞI VE ANITKABİR ZİYARETİ

2025-2026 Adli Yılı bugün başlıyor. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in önderliğindeki heyet, bu özel gün nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Yargıtay üyeleri, Anıtkabir ziyareti sırasında Aslanlı Yol üzerinden yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Çelenk bırakma eyleminin ardından saygı duruşu gerçekleştirildi.

SAYGI DURUŞU VE HATIRA FOTOĞRAFI

Saygı duruşunun ardından Kerkez ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi ve Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Kerkez, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu duygularını kaleme aldı: “Aziz Atatürk, 2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in temeli olan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmak en temel görevimizdir. Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz.”