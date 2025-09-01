Adli Yıl Düzce’de Başladı. Yasin Emre Uzlaşma Başarısını Vurguladı

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Adli tatilin sona ermesi ile birlikte 2025-2026 Adli Yılı, Düzce Adliyesi’nde düzenlenen bir törenle başladı. Törene, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin yanı sıra Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı. Başsavcı Yasin Emre, özellikle uzlaşma konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ve bu yeni adli yılda bu başarıyı daha üst seviyelere taşıyacaklarını belirtti.

UZLAŞMA VE HİZMETLERDE BAŞARI

Başsavcı Yasin Emre, ön büro hizmetleri ve uzlaşma konularında elde ettikleri başarılı çalışmaların, hem vatandaşların hem de adliyenin iş yükünü azalttığını vurguladı. “Yeni adli yılın hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepimizin bildiği gibi, adaletin en temel ölçüsü zamanında tecelli etmesidir. Geciken adalet, adalet değildir anlayışıyla, adalet hizmetlerimizi hızlandırmak ve vatandaşımıza güven vermek için önemli adımlar attık” şeklinde konuştu.

Yenilenen ön büro sistemi ve modern adliye yapısının, vatandaşların işlerini kolaylaştırdığı ve dosya yükünü azalttığına dikkat çeken Emre, “İstatistikleri burada paylaşmıyorum; fakat dosya sayılarında kayda değer bir düşüş, uzlaşmada ise büyük bir başarı sağladık” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VE GÜVEN ARTIYOR

Başsavcı, bu başarıda, sadece yargı mensuplarının değil, Düzce Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı’nın gayreti ile teşkilatlarının özverili çalışmalarının da önemli bir rol oynadığını ifade etti. “Yeni adli yılda da aynı iş birliği ve inançla çalışarak, milletimizin adalete olan güvenini daha da pekiştireceğiz” diyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Emre, yeni yılın sağlık, huzur ve adalet getirmesini temenni etti.