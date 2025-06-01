Adliyede Cenaze Töreni Gerçekleştirildi

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Adıyaman Barosu’nun eski başkanlarından Avukat Mustafa Nazım Pektaş, hayatını kaybetti. Pektaş için Adıyaman Adliyesi Barosu’nda cenaze töreni yapıldı. 62 yaşındaki Avukat Pektaş, ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Tören, Adıyaman Adliyesi bahçesinde gerçekleştirildi.

KATILIM YOĞUN OLDU

2004-2008 yılları arasında Adıyaman Baro Başkanlığı görevini üstlenen Avukat Mustafa Nazım Pektaş’ın ölümü, adliyede derin bir üzüntü yarattı. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, Baro Başkanı Bilal Doğan ve çok sayıda avukat ile adliye personeli katıldı. Saygı duruşunun ardından, Pektaş’ın hukuk camiasına sağladığı katkılar ve mesleki duruşu hakkında konuşmalar yapıldı.

DUALARLA UĞURLANDI

Törenden sonra merhum Nazım Pektaş, dualar eşliğinde adliyeden uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Adıyaman hukuk camiası, kıymetli bir meslektaşı ve deneyimli bir hukukçuyu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.