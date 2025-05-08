Adnan Beker’in Şoförüne Hapis İstemi

İDDİANAMENİN HAZIRLANMASI

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame düzenlendi. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda iddianame hazırlandı.

OLAYIN DETAYLARI

Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Aşılıoğlu’nun üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Olay, 23 Nisan’da Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Talatpaşa Bulvarı’nda gerçekleşti. Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle, Beker’e ait araç bir polis memuru tarafından durduruldu. Araçtan inen Beker, polis memurlarıyla görüşme yaparken, şoförü İrfan Aşılıoğlu direksiyon başına geçerek aracı hareket ettirdi. Bu sırada, kendisinin önünde bulunan polis memuru aracı durdurmaya çalıştı.

SINIRLARIN AŞILMASI VE SONUÇLARI

Olayın ardından polis memuru hastaneden rapor aldı ve İrfan Aşılıoğlu hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İ.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, olay sırasında araçta bulunan CHP’li Adnan Beker hakkında da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından incelemeler başlatıldı.