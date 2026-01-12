Adnan D.’nin Doğum Günü Partisi Darp Ve Casusluk İddialarıyla Gündemde

adnan-d-nin-dogum-gunu-partisi-darp-ve-casusluk-iddialariyla-gundemde

İş insanı Adnan D.’nin doğum günü kutlamasında yaşanan olaylar, hukuki süreç başlatarak gündemi sarstı. Rus vatandaşı Maria A., partide darp edildiğini öne sürerken, Adnan D. ise gizli kayıtlar ve şantaj suçlamasıyla savcılığa karşı suç duyurusunda bulundu.

DARP İDDİALARI VE KARIŞIKLIK

18 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş Levent’te bir kitap ofisinde gerçekleştirilen doğum günü partisine katılan Maria A., iddialara göre, gece ilerlerken bahçe alanında model Büşra Karataş’ın saldırısına maruz kaldı. Maria A., saçından çekildiği ve yere düştüğü esnada kafasını yere çarptığını belirtti. Ayrıca, Adnan D.’nin de kendisini iteklediği yönünde iddiaları oldu. Olay sonrasında hastaneden darp raporu alarak Büşra Karataş, Adnan D. ve şirket yöneticisi Mustafa C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADNAN D.’DEN KARŞI SUÇ DUYURUSU

Soruşturmanın sürmesi üzerine Adnan D. de karşı taraf hakkında savcılığa başvuruda bulundu. Dilekçesinde, Maria A.’nın izinsiz olarak akıllı gözlükle gizli kayıt yaptığı, bu görüntülerin yapay zeka ve fotomontaj ile değiştirilip sosyal medya üzerinden yayımlandığı ve şantaj amacıyla kullanıldığı iddia edildi. Adnan D., bu paylaşımlar sebebiyle kendisinin ve şirketinin hedef alındığını, ailesine ve iş ortamına tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini belirterek, şüpheliler aleyhinde kamu davası açılmasını talep etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lookman Transferinde Fenerbahçe Ciddi Adımlar Atıyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için maddi anlaşmaya vardı. Atalanta ise yüksek taleplerine rağmen bu süreçte zorluk yaşıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarlarının Yağmurluk Maliyeti 35 Bin Adet

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa sonrası, taraftarları için aldığı yağmurluklarla dikkat çekti. Hava koşulları, kulüp yönetiminin masraflarını gündeme getirdi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İçin Aston Villa’dan Teklif Bekliyor

Beşiktaş, kiralık olarak aldığı Tammy Abraham için 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduruyor. Aston Villa, İngiliz golcüye talip olurken, Beşiktaş bonservis konusunda kararlı.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.