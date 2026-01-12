Adnan D.’nin Doğum Günü Partisi Darp Ve Casusluk İddialarıyla Gündemde

İş insanı Adnan D.’nin doğum günü kutlamasında yaşanan olaylar, hukuki süreç başlatarak gündemi sarstı. Rus vatandaşı Maria A., partide darp edildiğini öne sürerken, Adnan D. ise gizli kayıtlar ve şantaj suçlamasıyla savcılığa karşı suç duyurusunda bulundu.

DARP İDDİALARI VE KARIŞIKLIK

18 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Beşiktaş Levent’te bir kitap ofisinde gerçekleştirilen doğum günü partisine katılan Maria A., iddialara göre, gece ilerlerken bahçe alanında model Büşra Karataş’ın saldırısına maruz kaldı. Maria A., saçından çekildiği ve yere düştüğü esnada kafasını yere çarptığını belirtti. Ayrıca, Adnan D.’nin de kendisini iteklediği yönünde iddiaları oldu. Olay sonrasında hastaneden darp raporu alarak Büşra Karataş, Adnan D. ve şirket yöneticisi Mustafa C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADNAN D.’DEN KARŞI SUÇ DUYURUSU

Soruşturmanın sürmesi üzerine Adnan D. de karşı taraf hakkında savcılığa başvuruda bulundu. Dilekçesinde, Maria A.’nın izinsiz olarak akıllı gözlükle gizli kayıt yaptığı, bu görüntülerin yapay zeka ve fotomontaj ile değiştirilip sosyal medya üzerinden yayımlandığı ve şantaj amacıyla kullanıldığı iddia edildi. Adnan D., bu paylaşımlar sebebiyle kendisinin ve şirketinin hedef alındığını, ailesine ve iş ortamına tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini belirterek, şüpheliler aleyhinde kamu davası açılmasını talep etti.